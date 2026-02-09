600 Milyon Fidan Hedefi - Son Dakika
600 Milyon Fidan Hedefi

09.02.2026 16:40
Bakan Yumaklı, bu yıl 600 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İnşallah bu sene bitimine kadar 600 milyon fidanı ve tohumu toprakla buluşturacağız." dedi.

Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Orman Genel Müdürlüğü personelinin "Yeşil vatan" için gecesini gündüzüne katarak çalıştığını dile getirdi.

Yumaklı, şöyle konuştu:

"Orman deyince maalesef son yıllarda orman yangınları üzerinden bir tarifleme var. Ama olay öyle değil. Çünkü bu 11 Kasım'da bunun en güzel örneğini verdi bu ülke. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde dünya rekoru kırdı ve o gün Sayın Cumhurbaşkanımız 'Siz orman teşkilatı olarak, Bakanlığın en önemli birimlerinden birisi olarak yıllık 500 milyonun üzerinde fidanı ve tohumu toprakla buluşturuyorsunuz. Size bu sene 600 milyon hedefini veriyorum.' dedi. İnşallah bu sene bitimine kadar 600 milyon fidanı ve tohumu toprakla buluşturacağız. Yaz aylarının gelmesi itibarıyla çok daha fazla dikkatli olacağız ki o emek zayi olmasın. 15 senede, 20 senede, 50 senede, 100 senede yetişmiş ağaçlar heder olmasın. Hep beraber vatandaşlarımızla gönül gönüle omuz omuza yeşil vatanımızı hem ihya edeceğiz hem de koruyacağız inşallah."

Konuşmaların ve okunan duanın ardından hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.???????

Kaynak: AA

Ekonomi

