61. Antalya Film Forum Finalistleri Belli Oldu - Son Dakika
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61. Antalya Film Forum Finalistleri Belli Oldu

Bu yıl AFF'de 5 kategoride 19 proje yer alacak. Ödül tutarı 500 bin TL.

02.10.2024 17:15
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(ANTALYA)- Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki ortak yapım ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum'un (AFF) finalistleri belli oldu. Forum'da bu yıl 5 kategoride toplam 19 proje yer alıyor.

Antalya Film Forum'da (AFF) değerlendirilecek projeler belli oldu. 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 7-9 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek AFF'de bu yıl farklı kategorilerde 119 başvuru arasından seçilen toplam 19 proje yer alıyor. AFF; yönetmen, yapımcı ve senaristleri uluslararası film profesyonelleriyle buluştururken bu yıl toplam 500 bin TL tutarında para ödülü verecek.

Bu yıl AFF Uzun Metraj Kurmaca Film 'Pitching' Platformu Jürisi; Yönetmen Yunus Ozan Korkut ile yapımcılar Mariette Rissenbeek ve Sena Argün'den oluşuyor. Uzun Metraj Kurmaca Film Work-in-Progress Platformu Jürisi'nde ise sanat yönetmeni Natali Yeres, görüntü yönetmeni Andreas Sinanos ve yapımcı Daniel Vadocky var.

Belgesel Film Work-in-Progress Platformu Jürisi; yapımcı Sevinç Baloğlu, BLU TV Belgesel Bölüm Müdürü ve yapımcı Dilan Karadağ ve belgesel yapımcısı ve yönetmen Gökhan Tarkan Karaman'dan oluşurken; Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu Pitching Platformu Jürisi'nde yönetmen Hüseyin Karabey, senarist ve yazar Feride Çiçekoğlu ile yönetmen Melisa Üneri yer alıyor.

Forum'un Dizi/ Kısa Dizi Pitching Platform Jürisi'ndeki isimlerse yapımcı Arya Su Altıoklar, GAIN TV Dramalar ve Yapım Koordinatörü Gizem Elgün ve yapımcı Giacomo Durzi.

2024 AFF Finalistleri şöyle:

Uzun Metraj Kurmaca Film Pitching Platformu

Değnekten At (Yön: Korhan Günay, Yapımcı: Ali Nuri Türkoğlu ) Kırk Gün Kırk Gece (Yön: İlyas Soner Yıldırım, Yapımcı: Emir Melek) Ölü Arının İğnesi (Yön: Aydın Orak, Yapımcı: Murat Hasarı)

Üç Kızın Hikayesi (Yön: Nursen Çetin Köreken, Yapımcı: Ümit Köreken)

Uzun Metraj Kurmaca Film "Work – in – Progress" Platformu

Bir Anne Hakkında (Yön: Büşra Bülbül, Yapımcı: Betül Demir) Günyüzü (Yön: Banu Sıvacı, Yapımcı: Yusuf Aslanyürek – Orkun Huylu)

Lo – Fi (Yön: Alican Durbaş, Yapımcı: İpek Erden)

Memento Non Mori (Yön: Şeyhmus Altun, Yapımcı: Fevziye Hazal Yazan)

Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu "Pitching" Platformu

Don't (Senarist: Mustafa Haktanır)

Mutlu Bir Yuva (Senarist: Nazlı Elif Durlu) Vahşi Bir Ayıya Sarılmak (Senarist: Burcu Uğuz)

Dizi/ Kısa Dizi "Pitching" Finalistleri Platformu

Asya Otel (Yön: Volga Sorgu Tekinoğlu, Yapımcı: Mustafa Üstündağ)

Keko (Yön: Salih Toprak, Yapımcı: Sedat Tanrıkolu)

Reddedilenler Sergisi (Yön: Hakan Yaraman, Yapımcı: Gülce Öksüz Çekin)

Siyah ve Beyaz (Yön: Şahin Altuğ, Yapımcı: Caner Güler)

Belgesel Film Work – in – Progress Platformu

32 Metre (Yön: Morteza Atabaki, Yapımcı: Murat Oneş) Bu Bir Soyunma Hikayesi (Yön: Aslı Akdağ, Yapımcı: Bilal Bağcı Yunus Emre Tolan)

İki Boşluk Arasında (Yön: Letisya Tapan, Yapımcı: Dilek Aydın)

Yabancı (Yön: Nesli Özalp, Yapımcı: Evrim İnci)

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 61. Antalya Film Forum Finalistleri Belli Oldu - Son Dakika

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