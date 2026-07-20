62 yaşındaki Sinan Özen yıllara meydan okumanın sırrını anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

62 yaşındaki Sinan Özen yıllara meydan okumanın sırrını anlattı

62 yaşındaki Sinan Özen yıllara meydan okumanın sırrını anlattı
20.07.2026 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

62 yaşındaki şarkıcı Sinan Özen, yıllardır koruduğu dinç görünümünün ardındaki yaşam anlayışını anlattı. Kendisine ”profesyonel bir sporcu gibi” baktığını söyleyen sanatçı, güzel yaş almanın en önemli sırrının ise hayata bakış açısı olduğunu dile getirdi.

“Ölürüm Yoluna”, “Canım Yandı” ve “Evlere Şenlik” gibi şarkılarıyla Türk müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Sinan Özen, bu kez sahne performansıyla değil, yıllara meydan okuyan görüntüsüyle gündeme geldi. 62 yaşındaki sanatçı, Kıbrıs'ta verdiği konser sonrası sağlıklı yaşam alışkanlıklarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

62 yaşındaki Sinan Özen yıllara meydan okumanın sırrını anlattı

Dinç kalabilmek için yaşam düzenine özen gösterdiğini belirten Özen, bedenine gösterdiği özeni şu şekilde anlattı: “Olabildiğince profesyonel bir sporcu gibi kendime bakmaya çalışıyorum. Bu tamamen bedenime ve kendime olan saygımla alakalı bir durum.”

Beslenme konusunda da dikkatli davrandığını ifade eden ünlü şarkıcı, “Az yiyerek, spor yaparak hayatıma devam ediyorum." İfadelerini kullandı.

Yaş almayı doğal karşıladığını dile getiren Özen, önemli olanın bunu en iyi şekilde yaşayabilmek olduğunu vurguladı. Sanatçı, “Güzel yaşlanmak istiyorum. Hayatı sevmek, sevdiklerinizle bir arada olmak önemli.” diye ekledi.

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda estetik sorularına da cevap vererek zaman zaman botoks ve cilt bakımı için de destek aldığını dile getirmişti.

Sinan Özen, Magazin, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Sinan Özen 62 yaşındaki Sinan Özen yıllara meydan okumanın sırrını anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Eski eş evi ateşe verdi anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu Eski eş evi ateşe verdi; anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu
Otel odasında ölü bulundu, yanındaki maddeler ekipleri alarma geçirdi Otel odasında ölü bulundu, yanındaki maddeler ekipleri alarma geçirdi
İran, Kuveyt’te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu İran, Kuveyt'te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu
Haliç’te köprüye çarpan tekneden düşen personelin cansız bedeni 8 saatte bulundu Haliç'te köprüye çarpan tekneden düşen personelin cansız bedeni 8 saatte bulundu

17:30
İşte Oğuzhan Uğur’un savcılık ifadesi
İşte Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi
16:50
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
16:06
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
15:56
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması! Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
15:43
Evlere neden giriyorlar Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
Evlere neden giriyorlar? Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
15:18
Hava durumu bir gecede değişecek AKOM, tarih vererek uyardı
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 17:46:55. #7.13#
SON DAKİKA: 62 yaşındaki Sinan Özen yıllara meydan okumanın sırrını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.