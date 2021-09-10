63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştığı üstsüz pozlarıyla adından söz ettirdi.

YAŞINA RAĞMEN FİZİĞİ BÜYÜLEDİ

63 yaşındaki şarkıcı, siyah iç çamaşırı ve file çorabı ile üstsüz bir şekilde yatak pozları verdi. Yaşına rağmen fiziğiyle hayranlarını büyüleyen Madonna'nın bu pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

SAÇLARIYLA YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Madonna'nın saten bir eldiven giydiği ve sarı saçları ile de yüzünü kapatması dikkatten kaçmadı.

İşte Madonna'nın sosyal medyayı kasıp kavuran pozları;