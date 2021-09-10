63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştığı üstsüz pozlarıyla adından söz ettirdi.
63 yaşındaki şarkıcı, siyah iç çamaşırı ve file çorabı ile üstsüz bir şekilde yatak pozları verdi. Yaşına rağmen fiziğiyle hayranlarını büyüleyen Madonna'nın bu pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
Madonna'nın saten bir eldiven giydiği ve sarı saçları ile de yüzünü kapatması dikkatten kaçmadı.
İşte Madonna'nın sosyal medyayı kasıp kavuran pozları;
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