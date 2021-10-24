64 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt, yeniden sel sularına teslim oldu - Son Dakika

Bozkurt'un merkezindeki Sınarcık, Yılmaz ve Cumhuriyet caddeleri başta olmak üzere ilçenin birçok yerinde şiddetli sağanak su baskınlarına neden oluyor.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı'ndaki su seviyesi ise yükselmeye başladı. Ekipler su baskınlarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

64 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu 64 kişi yaşamını yitirmiş, iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kalmıştı.