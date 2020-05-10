65 yaş üstü parklara akın etti... "Bugün bizim bayramımız, yürümeyi unutmuşuz"

Sokağa çıkma kısıtlamasına 4 saat ara verilen yaşlılar parklara akın etti

70 yaşındaki kadın yürümeyi unuttuğunu güçlükle yürüdüğünü söyledi

ADANA - Sokağa çıkma kısıtlamasına 4 saat ara verilen yaşlılar parklara akın etti. 70 yaşındaki bir kadın yürümeyi unuttuğunu güçlükle yürüdüğünü söyledi.

Yeni tip korona virüs nedeniyle 21 Mart'tan itibaren 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı. O tarihten sonra sokağa çıkamayan yaşlılara sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkma izni verildi. Bu izinle birlikte yaşlılar Adana'da parklara akın etti.

Parka gelen 70 yaşındaki Deniz Işık yaklaşık 2 aydır dışarı çıkmadığını bugün de sokağa çıktığında zor yürüdüğünü yürümeyi unuttuğunu söyledi. Kocası Koç Ali Işık ise 2 aydır çok sıkıldıklarını bu iznin çok iyi geldiğini ifade etti.

Engelli annesi Hamide Akata'yı parka getiren Tan Akata annesinin evde bunaldığını iznin yerinde olduğunu kendisine Anneler Günü hediyesi olduğunu söyledi.

Kocasıyla birlikte sokağa çıkan Günay Kocabaş ise evinin parkın karşısında olduğunu ancak evden çıkamadığını bu nedenle çok kötü olduğunu bugün çok mutlu olduklarını söyledi.