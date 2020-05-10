65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - Son Dakika

Balıklıgöl'ü ziyaret eden 65 yaş üstü vatandaşlar

Dinlenen vatandaşlar

Dua eden vatandaşlar 65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı. Bazı vatandaşlar, kent merkezinde ve parklarda yürüyüş yaptı, bazıları ise kentin simgesi tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret etti.

Yerleşke içindeki balıkları izleyen ve Dergah Cami'ye giden vatandaşlar ise namaz kılıp dua etti.