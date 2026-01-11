65 Yaşında Okuma Yazma Öğrendi - Son Dakika
Kültür Sanat

65 Yaşında Okuma Yazma Öğrendi

65 Yaşında Okuma Yazma Öğrendi
11.01.2026 14:36
Fatma Duran, 65 yaşında kursa giderek hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde okuma yazma öğrenen Fatma Duran, hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Şahinbey Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 3 çocuk annesi ve 4 torun sahibi olan Fatma Duran, babasının okula göndermemesi nedeniyle küçük yaşlarda eğitim hakkından mahrum kaldı.

Eşinin vefatının ardından yalnız kalan ve okuma-yazma bilmediği için günlük yaşamda pek çok zorlukla karşılaşan 65 yaşındaki Duran, mahallesinde bulunan Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi'nde okuma yazma kursuna yazıldı.

Kısa sürede harfleri tanımaya, kelimeleri okumaya başlayan Duran, artık kendi işlerini tek başına yapabilme ve okuyabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Duran, içinde hep okuma-yazma öğrenme isteği olduğunu belirterek, evlendikten sonra da bu hayalini gerçekleştirmek istediğini ancak hayat şartları ve sorumluluklar nedeniyle bir türlü fırsat bulamadığını ifade etti.

Azmi ve kararlılığıyla kurs arkadaşlarına da örnek olan Duran, "Keşke daha önce imkanım olsaydı ama nasip bugüneymiş. Şimdi çok mutluyum. Kendime güvenim arttı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

