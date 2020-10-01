65+ Yaşlı Hakları Derneğinden yaşlı bireylere açık mektup - Son Dakika

65+ Yaşlı Hakları Derneğinden yaşlı bireylere açık mektup

65+ Yaşlı Hakları Derneği Başkanı Dr. Gülüstü Salur, yaşlı bireylere, Kovid-19 önlemleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, açık havada yürüyüşler yapmalarını önerdi.

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65+ Yaşlı Hakları Derneği Başkanı Dr. Gülüstü Salur, yaşlı bireylere, Kovid-19 önlemleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, açık havada yürüyüşler yapmalarını önerdi.

Salur, "2020 Dünya Yaşlılar Günü'nde 65+ Dostlarımıza Açık Mektup" başlığıyla yaptığı açıklamada, bu yıl Yaşlılar Günü'nün Kovid-19 salgını gölgesinde yaşandığına dikkati çekti. Herkesin "kendi sağlığını koruma sorumluluğu" bulunduğunu vurgulayan Salur, "Duymaktan sıkıldık ama uygulamaktan sıkılmamamız gereken ilk konu maske, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uymak, bulunduğumuz kapalı ortamları mutlaka havalandırmak." ifadelerini kullandı.

Yaşlı bireylerin maskeyi doğru kullanma alışkanlığı geliştirmelerinin önemli olduğuna değinen Salur, şunları kaydetti:

"Umuyoruz ki hepimiz maskelerimizi takmaya devam edersek mevsimsel gripten, soğuk algınlıklarından da korunacağız. Lütfen 'Madem salgın var aman evden çıkmayalım.' demeyin. Maske-mesafe-hijyen kurallarına dikkat ederek, çok kalabalık olmayan, havalandırması iyi olan yerlerde, hele de açık havada mutlaka vakit geçirmeli ve yürüyüş yapmalıyız. Eve kapanmak ve kimseyle görüşmemek bizi virüs salgınından korusa da başka hastalıkları tetikleyebilir. Önce şu sorunun cevabı düşünerek başlayabilirsiniz: Salgın öncesi yaptığınız neleri, hangi alışkanlıklarınızı salgın nedeniyle yapmıyorsunuz. Bunların bazılarını belki küçük tedbirler alarak yapabilirsiniz. Örneğin, kapalı AVM'ye, kalabalık pazar yerine gitmek istemiyorsanız, temel alışverişinizi mahalle esnafından yapabilirsiniz. Ailenizle açık havada mesafeli ortamda buluşabilirsiniz, o hep ertelediğiniz internete girmeyi, torunlarla görüntülü görüşme yapmayı öğrenebilirsiniz."

"Sağlık kontrollerinizi aksatmayın"

Dr. Gülüstü Salur, yaşlı bireylere sağlık kontrollerini aksatmamaları uyarısında da bulundu. Kontrolleri geciktirmenin Kovid-19'dan daha ciddi, telafisi zor sağlık sorunlarına yol açacağının altını çizen Salur, "Kronik hastalıklarınız varsa düzenli ilaç kullanıyorsanız, belli aralarla doktorunuz sizi kontrole çağırıyorsa ya da tanımadığınız ve nasıl baş edeceğinizi bilmediğiniz bir şikayetiniz geliştiyse mutlaka ama mutlaka doktorunuza gidin, kontrollerinizi yaptırın." ifadelerini kullandı.

Artan yaş nedeniyle doktorların yaşlı bireylere grip ve zatürre aşısı yaptırmayı önerdiğini de hatırlatan Salur, "Hastalıktan korunmak için gereken tedbirleri biliyoruz, uygulayalım. Bu tedbirlere uyarak hayata karışmanın ve ayakta kalmanın mümkün olduğunu en iyi siz bilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Salur, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yetkililere de şu soruları yöneltti:

"65+ için yasak ve kısıtlama kararı almadan önce her valimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız kendine sormalı: Salgın koşullarında, yaşlıların gündelik hayatlarını idame ettirmesi için oluşturulan destek faaliyetlerinde hala 6 ay önce başladığımız yerde miyiz? Salgın döneminde yaşlılarımızın artan ihtiyaçlarını karşılayacak yeni kaynak ve personel yarattık mı? Yaşlı hemşehrilerimizin çıkıp dolaşabilecekleri, evlerine yürüme mesafesinde açık alanlar var mı? Var olan açık alanlarda, yaklaşan kış koşullarını düşünerek önlem aldık mı? Uzun süreler evde kalan yaşlılarımızın akranlarıyla hijyen koşullarında bir araya gelip sosyalleşebileceği mekanlarımız var mı? Son 6 ay içinde, böyle mekanlar yaratmak için ne yaptık? Var olanlara yenisini ekledik mi? Altı aylık tecrübemizi gözden geçirdik mi? Nerede eksik, yetersiz kaldık, saptadık mı? Yaşlı hemşehrilerimiz için yeni ve farklı neler yapabiliriz? Bunları gerçekleştirmek için kimlerle güç birliği yaparız?"

Salur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 65+ Yaşlı Hakları Derneğinden yaşlı bireylere açık mektup - Son Dakika

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