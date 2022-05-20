69 yılın en soğuk Mayıs ayı yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

69 yılın en soğuk Mayıs ayı yaşanıyor

20.05.2022 21:32
69 yılın en soğuk Mayıs ayı yaşanıyor

Tayvan Meteoroloji Bürosu (CWB), ülkede 1953 yılından bu yana en soğuk Mayıs ayının yaşandığını duyurdu.

Tayvan Meteoroloji Bürosu (CWB), ülkede 1953 yılından bu yana en soğuk Mayıs ayının yaşandığını duyurdu.

Tayvan'da Mayıs ayı sıcaklıkları son 69 yılın en düşük seviyesine indi. Tayvan Meteoroloji Bürosu (CWB) tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının en son 1953 yılında bu kadar düşük olduğu belirtildi. Meteoroloji Bürosu açıklamasında, Tayvan genelinde 13 ana istasyonda kaydedilen sıcaklıkların ortalamasının 23,5 santigrat derece olduğunu ifade ederken, bu ortalamanın ülkedeki son 30 yılın Mayıs ayı sıcaklık değerinden 2,18 santigrat derece daha düşük kaydedildiğini belirtti.

Tayvan meteoroloji kayıtlarına göre, ülkede en düşük sıcaklık 1-18 Mayıs tarihleri arasında ortalama 23,36 santigrat derece ile 1953 yılında meydana gelirken, 1999 yılının Mayıs ayında sıcaklıklar ortalama 23,61 santigrat derece, 1996 yılında 23,71 santigrat derece ve 1971'de 23,73 santigrat derece olarak ölçülmüştü.

Öte yandan Tayvan'da 2 Mayıs tarihinde ülkenin en yüksek dağı olan Yushan'a kar yağmış ve bu olayı 1990 yılından bu yana kaydedilen 5'inci Mayıs ayında kar yağışı olarak kayıtlara geçmişti.

(Uğur Rıfat Karlova - İHA)

YORUMLAR
500
Ağrı beyaza büründü! Mayıs ayında şaşırtan kar yağışı! Ağrı beyaza büründü! Mayıs ayında şaşırtan kar yağışı! Erzurum'da Mayıs ayında kar Erzurum'da Mayıs ayında kar
Kaynak: İHA

Meteoroloji, Tayvan, Mayıs, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 69 yılın en soğuk Mayıs ayı yaşanıyor - Son Dakika


Son Dakika
21:07 Milletin Sesi İstanbul mitinginin ayrıntıları netleşti: CHP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nu halkın içinden dinleyecek
21:03 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı: Haziran'da yüzde 20'yi buluyoruz
20:53 Türk kadınlarının tarihi zaferi! 5 milli boksörümüz de altın madalya kazandı
20:32 Rus ordusunun yeni favori silahı! İHA'ları 5 saniye içinde yakarak yok eden lazer Ukrayna'da kullanıldı
20:30 Milli boksör Busenaz Sürmeneli, şampiyonluğun ardından ringde kolbastı oynadı!
20:29 Ünlü spiker Selçuk Tepeli sinirlerine hakim olamayıp bardağı kameraya fırlattı!
19:53 Atilla Taş, tepki toplayan "Karadenizlilerden bıktık" sözlerine açıklık getirip özür diledi
19:51 Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez'den övgü dolu Atatürk sözleri: Son 4 yıldır Atatürk'ün yolundan gidiyoruz
19:50 Hakaret davasında yeni gelişme! Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
19:48 Rekor üstüne rekor kırıyoruz! Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda dünya şampiyonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 21:38:55. #1.11#
SON DAKİKA: 69 yılın en soğuk Mayıs ayı yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement