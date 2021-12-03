7 servis aracı trafikten men edildi - Son Dakika

Denetimde 267 araç kontrol edilirken kusurlu bulunan 20 sürücüye toplam 11 Bin 598 TL cezai işlem uyguladı, 7 araç trafikten men edildi. - DÜZCE

Düzce Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü trafik timleri tarafından Düzce Akçakoca karayolu, D/100 karayolu ve Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi karayolu güzergahında, korsan taşımacılık yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları denetimde 20 sürücüye 11 Bin 598 TL ceza yazıldı, 7 araç trafikten men edildi.

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