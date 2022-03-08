8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

08.03.2022 20:28
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Adilcevaz ilçesinde Eğitim-Bir-Sen Kadın Kolları Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Adilcevaz ilçesinde Eğitim-Bir-Sen Kadın Kolları Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen etkinlikte konuşan Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanı Hakan Baloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemine dikkat çekerek, katılımcılara teşekkür etti.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Cabir Durak da etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Müzik grubunun seslendirdiği şarkılar eşliğinde doyasıya eğlenen öğretmenler, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika


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