8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika

Adilcevaz ilçesinde Eğitim-Bir-Sen Kadın Kolları Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen etkinlikte konuşan Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanı Hakan Baloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemine dikkat çekerek, katılımcılara teşekkür etti.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Cabir Durak da etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Müzik grubunun seslendirdiği şarkılar eşliğinde doyasıya eğlenen öğretmenler, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.