8 yıl önceki tartışma tekrar alevlendi! Trabzon'da akrabalar arasında çıkan çatışmada 4 ölü - Son Dakika

Saat 12.00 sıralarında Hayrat ilçesi Gülderen Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 8 yıl önce yaşanan bir olay nedeniyle aralarında husumet bulunan Bektaş ailesine mensup iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar silahlarını çekip, birbirlerine ateş etti. Olayda Kemal, Faik, Murat ve Lütfi Bektaş yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda polis ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Abdi ve Ishak Bektaş'ın yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme ve soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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