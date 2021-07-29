8 yıl önceki tartışma tekrar alevlendi! Trabzon'da akrabalar arasında çıkan çatışmada 4 ölü

Trabzon'da 8 yıl önce yaşanan bir olay sebebiyle aralarında husumet bulunan akrabalar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek çatışmaya dönüştü. Tarafların birbirine kurşun yağdırdığı olayda 4 kişi yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan 2 katil zanlısı ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Saat 12.00 sıralarında Hayrat ilçesi Gülderen Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 8 yıl önce yaşanan bir olay nedeniyle aralarında husumet bulunan Bektaş ailesine mensup iki grup arasında tartışma çıktı. TARAFLAR BİRBİRİNE ATEŞ ETTİ Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar silahlarını çekip, birbirlerine ateş etti. Olayda Kemal, Faik, Murat ve Lütfi Bektaş yaşamını yitirdi. 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda polis ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Abdi ve Ishak Bektaş'ın yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme ve soruşturma sürüyor. Faik Bektaş Murat Reis Bektaş Lütfi Bektaş Kemal Bektaş

Polis, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › 8 yıl önceki tartışma tekrar alevlendi! Trabzon'da akrabalar arasında çıkan çatışmada 4 ölü - Son Dakika

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