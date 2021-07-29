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8 yıl önceki tartışma tekrar alevlendi! Trabzon'da akrabalar arasında çıkan çatışmada 4 ölü - Son Dakika

8 yıl önceki tartışma tekrar alevlendi! Trabzon'da akrabalar arasında çıkan çatışmada 4 ölü

29.07.2021 17:28

Trabzon'da 8 yıl önce yaşanan bir olay sebebiyle aralarında husumet bulunan akrabalar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek çatışmaya dönüştü. Tarafların birbirine kurşun yağdırdığı olayda 4 kişi yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan 2 katil zanlısı ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Saat 12.00 sıralarında Hayrat ilçesi Gülderen Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 8 yıl önce yaşanan bir olay nedeniyle aralarında husumet bulunan Bektaş ailesine mensup iki grup arasında tartışma çıktı.

TARAFLAR BİRBİRİNE ATEŞ ETTİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar silahlarını çekip, birbirlerine ateş etti. Olayda Kemal, Faik, Murat ve Lütfi Bektaş yaşamını yitirdi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda polis ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Abdi ve Ishak Bektaş'ın yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme ve soruşturma sürüyor.

Trabzon'da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü
Faik Bektaş
Trabzon'da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü
Murat Reis Bektaş
Trabzon'da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü
Lütfi Bektaş
Trabzon'da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü
Kemal Bektaş
8 yıl önceki tartışma tekrar alevlendi! Trabzon'da akrabalar arasında çıkan çatışmada 4 ölü

Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 8 yıl önceki tartışma tekrar alevlendi! Trabzon'da akrabalar arasında çıkan çatışmada 4 ölü - Son Dakika


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