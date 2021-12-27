86. Büyük Atatürk Koşusu başladı - Son Dakika

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 86. Büyük Atatürk Koşusu'nun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

Koşunun startına Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da katıldı.

Dikmen Keklikpınarı'ndan saat 14.00'de başlayan koşu öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Koşu atletizm camiasının en önemli geleneklerinden biri. Her yıl artan bir teveccühle, halkımızın, gençlerimizin yoğun ilgisiyle büyüyerek devam ediyor. Bu yıl rekorla 1733 kişi katılıyor. Önce 2 yıl salgın nedeniyle sembolik olarak koşulmuştu. Bu yıl yine bir rekor kırılıyor. İnşallah sporu tabana yayma çalışmalarımız her branşta olduğu gibi atletizmde de sürecek. Zirveye olan iddiamız tüm branşlarda olduğu gibi atletizmde de devam edecek."

Bakan Kasapoğlu, startı vermesinin ardından kendisi de koşuya katıldı.

10,8 kilometrelik koşu Ankara Tren Garı'nda sona erecek.