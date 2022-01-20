87 yaşındaki hasta kadın UMKE ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

87 yaşındaki hasta kadın UMKE ekiplerince kurtarıldı

SİİRT - Siirt'te, etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta kadın, UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Aydemir köyünde solunum sıkıntısı çeken Durriye Demiray adlı kadın için UMKE ekipleri seferber oldu. Aniden rahatsızlanan vatandaş için 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye sevk edilen UMKE ekipleri, karla kaplı yolları aşarak hasta kadına ulaştı. Ekipler, ulaştıkları hasta kadına evinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye ulaştırdı. Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hasta yakınları, UMKE ekiplerine dondurucu soğuk ve yolların kardan kapalı olmasıyla köye gelerek hastalarını en kısa sürede hastaneye yetiştirdikleri için teşekkür etti.