9. INAS Avrupa
Salon Atletizm
Şampiyonası'nın ilk gününde Türk sporcular 3 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Türkiye
Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TOSSFED) ev sahipliğinde Ataköy
'deki Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen ve Türkiye'nin yanı sıra Fransa
, İspanya
, İtalya
, Ukrayna
, Rusya
, Belçika
, Portekiz
ile Faroe Adaları
'ndan 90 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada ilk gün yarışları yapıldı.
TOSSFED'den yapılan açıklamaya göre, down sendromluların mücadele ettiği 60 metre yarışlarında erkeklerde Rıdvan Yalçın
altın ve Furkan Demir
gümüş, kadınlarda da Merve Uzun gümüş, Münevvere Yılmaz da bronz madalya aldı.
Down sendromlular uzun atlama yarışlarında erkeklerde Rıdvan Yalçın altın, Furkan Demir gümüş, kadınlarda ise Merve Uzun altın, Münevvere Yılmaz bronz madalya elde etti.
Kadınlar mentalde Fatma Damla Altın
pentatlon, Muhsine Gezer de 1500 metre yarışında gümüş madalya kazandı.
Şampiyonaya yarın yapılacak müsabakalarla devam edilecek.