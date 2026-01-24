90 Yaşındaki Kadın İtfaiye ile Hastaneye Götürüldü

AVCILAR'da ameliyat sonrası kontrole gitmesi gereken 90 yaşındaki Zeliha Kocabıyık, evinden indirilemeyince itfaiye ekiplerinin yardımıyla hastaneye götürüldü.

Denizköşkler Mahallesi'nde oturan Zeliha Kocabıyık, boynundaki rahatsızlık nedeniyle geçen hafta Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde ameliyat edildi. Hastaneden taburcu edilen yaşlı kadın Avcılar'daki evine getirildi. Doktorların bir hafta sonra kontrole gelmesini istemesi üzerine yakınları, yaşlı kadını birinci kattaki evden indirmekte zorlandı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine adrese Avcılar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, oğlu Bülent Kocabıyık ile görüşerek yaşlı kadının güvenli şekilde indirilmesi için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından sandalyeyle binadan indirilen Zeliha Kocabıyık, hazır bekleyen araca bindirilerek hastaneye götürüldü. Kocabıyık ve yakınları, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.