91 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
91 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

91 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
08.01.2026 16:55
Denizli'de 91 yaşındaki Esma Bursalıoğlu, yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Evinde yalnız yaşayan 91 yaşındaki yaşlı kadın, kendisinden uzun süre haber alamayan yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Olay Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde bugün öğlen 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Esma Bursalıoğlu'ndan bir süredir haber alamayan yakınları durumu kontrol etmek için yaşlı kadının evine gitti. Eve giren yakınları, Bursalıoğlu'nu hareketsiz halde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 91 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin evde yaptığı incelemelerin ardından, Esma Bursalıoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Denizli, 3-sayfa, Son Dakika

3-sayfa

SON DAKİKA: 91 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
