Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Call To Victory" adlı safkanın 2.30.18'lik dereceyle kazandığı 94. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen yarışı üst üste 6. kez birinci sırada tamamlayan Ahmet Çelik, pistin kenarında kurulan platformda ödülünü aldı.

Jokey Ahmet Çelik'e ödülünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi. "Call To Victory" adlı safkanın sahibi Ayşegül Kurtel'e ödülünü Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, atın yetkilisi Onur Özelcanat'a ise ödülünü İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar takdim etti.

Ödül töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Çelik, çok gururlu olduğunu belirterek, "Yarışı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kazanmak çok anlamlı. İki zaferi birlikte kazandığım için çok mutluyum. Duygularla anlatılamaz. Bu yarışta stratejik olarak stilimizin dışında koştuk. Gazi Koşusu'nu üst üste 6. kez kazandım. Üzerimde herhangi bir baskı yoktu. Rahat bir yarış çıkardım. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

94. Gazi Koşusu'nda birinciliğe ulaşan "Call To Victory" aldı safkanın sahibi Ayşegül Kurtel ise yaptığı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda zafere ulaşmamız çok anlamlı. Muhteşem bir ekibe sahibiz. Çok mutluyum." diye konuştu.