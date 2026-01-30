98 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaklaşık 8 ay önce kaybettiği eşinin mezarını her gün ziyaret etmesiyle tanınan 98 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Elperek Mahallesi Kavakdibi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek başına ikamet eden 98 yaşındaki Şükrü Ulaman'dan bir süredir haber alamayan akrabaları ikametine gitti. Kapıyı açan olmayınca durumdan endişe eden yakınları, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, savcılık izniyle kapıyı açarak içeri girdi. Yapılan kontrollerde yaşlı adamın yatağında hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Uluman'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Çevresinde eşine olan bağlılığıyla bilinen yaşlı adamın, yaklaşık 7-8 ay önce hayat arkadaşını kaybettiği ve o günden bu yana her gün aksatmadan eşinin kabrini ziyarete gittiği öğrenildi. - SAKARYA