990 uyuşturucu hapla yakalandı
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 990 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:50 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 990 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Daha önce de uyuşturucu madde ile yakalanan M.O., gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, takibe aldığı M.O. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 990 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.
5 yıl önce Emniyet Müdürlüğü'nün önündeki park halindeki araçta yapılan aramada davulun içinde uyuşturucu madde ele geçirildiği, tutuklanan M.O.'nun cezasını tamamladıktan sonra tahliye edildiği belirtildi.
- Zonguldak
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