A. Efes, Baskonia'ya Yenilerek 6. Mağlubiyetini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

A. Efes, Baskonia'ya Yenilerek 6. Mağlubiyetini Aldı

15.01.2026 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EuroLeague'in 22. haftasında A. Efes, Baskonia'ya 89-75 mağlup oldu ve üst üste 6. yenilgisini yaşadı.

EuroLeague'in 22. haftasında A. Efes evinde Baskonia'ya 89-75 yenildi. Bu sonuçla İstanbul ekibi üst üste 6. mağlubiyetini aldı.

Salon: Turkcell Basketbol Geliştirme MerkeziZİ

Hakemler: Sreten Radoviç, Milivoje Jovcic, Sergio Silva

A. Efes: Jordan Loyd 12, Ercan Osmani 6, Nick Weiler-Babb 4, Saben Lee 2, Brice Dessert 6, Kai Jones 8, Isaia Cordinier 11, Rolands Smits 10, PJ Dozier 4, Rodrigue Beaubois 9, Cole Swider, Şehmus Hazer 3

Başantrenör: Pablo Laso

Baskonia: Trent Forrest 17, Rodions Kurucs 18, Kobi Simmons 14, Gytis Radzevicius 3, Khalifa Diop 6, Timothe Luwawu-Cabarrot 15, Eugene Omoruyi 4, Matteo Spagnolo 2, Mamadi Diakite 3, Markquis Nowell 5, Clement Frisch 2

Başantrenör: Paolo Galbiati

1. Periyot: 20-23

Devre: 42-40

3. Periyot: 59-58 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Efes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A. Efes, Baskonia'ya Yenilerek 6. Mağlubiyetini Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
“Çocuklara ait müstehcen görüntü“ soruşturması 8 kişi gözaltına alındı "Çocuklara ait müstehcen görüntü" soruşturması! 8 kişi gözaltına alındı
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

22:58
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
22:52
Sergen Yalçın’dan taraftarlara transfer müjdesi
Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi
22:39
Şanlıurfa’da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
22:21
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı
Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
21:44
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
21:21
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 00:41:29. #7.11#
SON DAKİKA: A. Efes, Baskonia'ya Yenilerek 6. Mağlubiyetini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.