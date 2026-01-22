Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Hollanda'ya 25-8 mağlup olan A Milli Erkek Takımı, turnuvayı 12. sırada bitirdi.
Milli sporcular, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki şampiyonada 11-12'incilik klasman maçında Hollanda ile mücadele etti.
Hollanda'ya 25-8 yenilen ay-yıldızlı takım, turnuvayı 12. sırada tamamladı.
Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Takımı 12. Sırada - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?