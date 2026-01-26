A Milli Kadın Sutopu Takımı Sırbistan'a Yenildi

A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan'a 9-8 yenildi.
Portekiz'in Madeira Adası'ndaki Funchal kentinde düzenlenen organizasyona katılan ay-yıldızlılar, Sırbistan ile yaptığı maçı kaybetti.
Türkiye, gruptaki 2. karşılaşmasını yarın TSİ 21.45'te Hırvatistan ile oynayacak.
