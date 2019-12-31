A.Ü. Rektörü Çomaklı, öğrencilerinin yeni yılını videoyla kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel A.Ü. Rektörü Çomaklı, öğrencilerinin yeni yılını videoyla kutladı - Son Dakika

A.Ü. Rektörü Çomaklı, öğrencilerinin yeni yılını videoyla kutladı

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, öğrencilerinin yeni yılını çektiği videoyla kutladı.

A.Ü. Rektörü Çomaklı, öğrencilerinin yeni yılını videoyla kutladı, System.String[]

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, öğrencilerinin yeni yılını çektiği videoyla kutladı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, üniversite tercih döneminde de Marlon Brando ve Al Pacino'nun rol aldığı "Baba (The Godfather)" filmindeki sahneleri andıran kostümle kamera karşına geçen Çomaklı, bu kez de yeni yıl kutlaması için video çekimi gerçekleştirdi.

Videoda öğrencilerin yeni yılını kutlayan Çomaklı'nın çekimler sırasındaki kamera arkası görüntüleri de yüzleri güldürdü.

Anadolu Üniversitesi, Şafak Ertan Çomaklı, Al Pacino, Çomaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:28 Kaynak: AA
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