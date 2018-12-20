Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

3 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.

Aa'nın
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.

AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Demiröz, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Demiröz, haber kategorisinde, Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı cinayeti" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde, İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafını seçen Demiröz, spor kategorisinde de Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" başlıklı fotoğraftan yana oyunu kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:12 Kaynak: AA

Emrah, İlhami Çetin, Burak Akbulut, Vedat Demiröz, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye Küstah Tehdit! CHP'li Belediye Başkanı "Hakkımda Dedikodu Yapılıyor" Deyip Partisinden İstifa Etti

Gözlüklerini Atan Melih Gökçek, Yeni İmajını Sosyal Medyadan Paylaştı ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararına Putin'den İlk Yorum: Henüz Bir Emare Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:51:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]