Son Dakika Haberleri: Aatif, Fenerbahçe'ye Veda Etti

Aatif, Fenerbahçe'ye Veda Etti

5 dakika önce

Çaykur Rizespor'a transfer olan Aatif Chahechouhe sarı-lacivertli taraftarlar, takım arkadaşları ve kulüp çalışanlarına teşekkür etti.

Aatif, Fenerbahçe'ye Veda Etti, System.String[]


Çaykur Rizespor'a transfer olan Aatif Chahechouhe sarı-lacivertli taraftarlar, takım arkadaşları ve kulüp çalışanlarına teşekkür etti.

Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan Aatif Chahechouhe, sosyal medya hesabı üzerinden sarı-lacivertli ekibe veda etti. Fenerbahçe formasıyla olan fotoğraflarını paylaşayan Aatif, altına "Fenerbahçe camiasında bulunduğum süre içerisinde bana destek olan Fenerbahçe taraftarlarına, takım arkadaşlarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür eder, onlara hayatlarında başarılar dilerim" notunu düştü. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:43 Kaynak: DHA

Spor
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