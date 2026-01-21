Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı - Son Dakika
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı

21.01.2026 20:30
Avrupa Parlamentosu, ABD'nin Grönland tutumları ve tarife uygulamaları nedeniyle AB-ABD ticaret anlaşmasının onay sürecini durdurdu. Uluslararası Ticaret Komitesi, Avrupa'nın güvenliğine tehditler nedeniyle anlaşma üzerindeki çalışmaları askıya alma kararı aldı.

Avrupa Parlamentosu (AP), ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland tutumları nedeniyle bazı Avrupa ülkelerine tarife uygulanacağını açıklamasının ardından Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında Temmuz 2025'te uzlaşılan ticaret anlaşmasının onay sürecini durdurdu.

ABD İLE TİCARET ANLAŞMASININ ONAY SÜRECİ ASKIYA ALINDI

AP Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, AP'nin resmi olarak AB-ABD ticaret anlaşmasını süresiz biçimde askıya aldığını belirtti.

"GRÖNLAND'A YÖNELİK TEHDİTLER NEDENİYLE BAŞKA SEÇENEĞİMİZ KALMADI"

Uluslararası Ticaret Komitesinin, AB-ABD anlaşması konusunda çalışmalarını dondurmaya karar verdiğine işaret eden Lange, "Egemenliğimiz ve toprak bütünlüğümüz tehlikede. İşleri her zamanki gibi yapmaya devam etmek imkansız. Grönland ve Danimarka ile Avrupa'daki müttefiklere yönelik devam eden ve artan tehditler, özellikle de gümrük vergisi tehditleri göz önüne alındığında, anlaşma üzerindeki çalışmaları askıya almaktan başka seçeneğimiz kalmadı." ifadesini kullandı.

AB-ABD anlaşmasına ilişkin yasal metnin AP süreci ile üye ülkelerle müzakeresi Uluslararası Ticaret Komitesinin görev alanına giriyordu.

AP'deki Avrupa Halk Partisi (EPP), Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) ve Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) partilerinin başkanları da Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamalarına ve 8 Avrupa ülkesine ek tarife uygulama kararına tepki göstermiş ve bu süreçte uzlaşılan anlaşmanın onayının mümkün olmadığını açıklamıştı.

AB-ABD TİCARET ANLAŞMASI

Trump, Temmuz 2025'te İskoçya'da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından AB ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını, anlaşma kapsamında AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ettiklerini, ABD'nin ise AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacağını açıklamıştı.

Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AP tarafından onayı gerekiyordu.
Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Çengelköylü Çengelköylü:
    ABD NİN ÇÖKÜŞÜNÜN AYAK SESLERİ BAŞLIYOR DEMEKTİR ARTIK TERÖR ÖRGÜTLERİNEDE SİLAH SATAMAYACAK EKONOMİ DARALIYOR 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21:23
