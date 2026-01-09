AB'de Konut Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

AB'de Konut Fiyatları Yükseldi

09.01.2026 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB ülkelerinde konut fiyatları 2022'nin üçüncü çeyreğinde %5,5 artış gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, konut fiyatları geçen yılın üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,5 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2025 yılı üçüncü çeyrek döneminde konut fiyatlarındaki değişime ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB'de konut fiyatları üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,6, önceki yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 5,5 arttı.

Aynı dönemde konut fiyatları Avro Bölgesi'nde çeyrek bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 5,1 yükseldi.

AB üyesi ülkeler arasında, geçen yılın üçüncü çeyreğinde, önceki çeyreğe kıyasla konut fiyatları Letonya'da yüzde 5,2, Slovakya'da yüzde 4,9 ve Portekiz'de yüzde 4,1 artarken, Lüksemburg'da yüzde 3,1, Finlandiya'da yüzde 2,2 ve Slovenya'da yüzde 1,1 geriledi.

Konut fiyatları üçüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre Macaristan'da yüzde 21,1, Portekiz'de yüzde 17,7, Bulgaristan'da yüzde 15,4, Hırvatistan'da yüzde 13,8, Slovakya'da yüzde 13,4, İspanya'da yüzde 12,8 ve Litvanya'da yüzde 10,8 arttı. Konut fiyatları yıllık bazda sadece yüzde 3,1 ile Finlandiya'da geriledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'de Konut Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
’’Mezar taşınıza ne yazılacak’’ sorusuna Totti’den bomba yanıt ''Mezar taşınıza ne yazılacak?'' sorusuna Totti'den bomba yanıt
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı Deprem olursa 6 saniyede göçebilir Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı Dehşet anları kameralarda Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı! Dehşet anları kameralarda
Mert Günok resmen Fenerbahçe’de Mert Günok resmen Fenerbahçe'de

14:40
Fenerbahçe’den Sörloth için yeni hamle
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
14:33
Veyis Ateş’ten “Beni uyuşturucuya o alıştırdı“ diyen Mehmet Akif Ersoy’a cevap
Veyis Ateş'ten "Beni uyuşturucuya o alıştırdı" diyen Mehmet Akif Ersoy'a cevap
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 15:12:25. #7.11#
SON DAKİKA: AB'de Konut Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.