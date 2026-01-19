AB'den Grönland'a Destek Mesajı - Son Dakika
AB'den Grönland'a Destek Mesajı

19.01.2026 00:44
Von der Leyen, Grönland konusunda Avrupa dayanışmasını vurgulayarak liderlerle görüştü.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya liderleriyle Grönland konusunda görüştüğünü belirterek, "Avrupa dayanışmamıza yönelik bu zorluklarla metanet ve kararlı bir şekilde yüzleşeceğiz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a destek veren 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi açıklamasının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptığını bildirdi.

Liderlerle beraber Grönland ve Danimarka'nın egemenliğini koruma taahhütleri konusunda kararlı olduklarını aktaran von der Leyen, stratejik ekonomik ve güvenlik çıkarlarını her zaman koruyacaklarını kaydetti.

Von der Leyen ayrıca, "Avrupa dayanışmamıza yönelik bu zorluklarla metanet ve kararlı bir şekilde yüzleşeceğiz." ifadesini kullandı.

Trump'ın Grönland tehdidi

ABD Başkanı Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland Dışişleri Bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

Trump bunun üzerine, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Grönland'a giden söz konusu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Grönland, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
