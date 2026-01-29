AB'den İran'a Yaptırım Kararı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, İran'da ciddi insan hakları ihlalleri işlendiğini öne sürerek, ülkedeki protestolara şiddetli müdahaleler gerçekleştirilmesi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na verilen askeri destek gerekçesiyle aralarında İran İçişleri Bakanı İskender Mumini'nin de bulunduğu toplam 15 yetkilinin yaptırım listesine alındığını açıkladı.

AB Konseyi, bazı İranlı yetkililere yönelik yaptırım kararı aldı. Konsey tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "Konsey, ülkede işlenen ciddi insan hakları ihlalleri ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaşta sağladığı askeri destek nedeniyle İran'a yönelik kısıtlayıcı önlemleri yürürlüğe koyma kararı almıştır" denildi.

İçişleri Bakanı Mumini ve yargı erki yaptırımların hedefinde

Açıklamada, 15 kişi ile 6 kurum ve kuruluşun yaptırım listesine dahil edildiği belirtilirken, söz konusu kişi ve kuruluşların ülkedeki barışçıl protestoların şiddetli şekilde bastırılması, güvenlik güçlerinin göstericilere karşı şiddet, usulsüz gözaltı ve korkutma yöntemleri uygulamasından sorumlu olduğu öne sürüldü. Bu kapsamda, AB'nin yaptırım listesine dahil ettiği isimler arasında İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, İranlı yargı erki üyeleri Başsavcı Muhammed Movahedi Azad ve görevli hakim Iman Afşari'nin bulunduğu belirtildi. Yaptırım listesine alınan isimler arasında ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu ve polis de dahil olmak üzere güvenlik güçleri unsurlarından üst düzey yetkilerin de yer aldığı aktarıldı.

Yaptırım uygulanan kuruluşlar

Yaptırımların hedefindeki kurum ve kuruluşlar arasında, İran Görsel-İşitsel Medya Düzenleme Kurumu (SATRA), Seraj Siber Uzay Kurumu, Suç Teşkil Eden İçerik Örneklerini Belirleme Çalışma Grubu (WGDICC) ve çeşitli yazılım şirketlerinin yer aldığı aktarılırdı. Açıklamada, "Bu kuruluşlar sansür faaliyetlerinde, sosyal medyada trol kampanyalarında, çevrim içi ortamlarda yanlış bilgi yaymada veya gözetim ve baskı araçları geliştirerek internete erişimin yaygın bir şekilde aksamasına katkıda bulunmuşlardır" ifadeleri kullanıldı.

Buna ek olarak, İran'da insan hakları ihlalleriyle ilgili kısıtlayıcı tedbirler kapsamında yaptırım listesine dahil edilen unsurların sayısının 247 kişi ve 50 kuruluşa yükseldiği belirtildi. Söz konusu tedbirler doğrultusunda söz konusu kişi ve kuruluşların mal varlığının dondurulacağı, AB'ye seyahat etmelerinin ve kendilerine fon veya ekonomik kaynak sağlanmasının yasaklanacağı belirtildi. Ayrıca, "telekomünikasyon takip teçhizatları da dahil olmak üzere halka yönelik iç baskı için kullanılabilecek ekipmanların İran'a ihracatının yasaklandığının" da altı çizildi. - BRÜKSEL