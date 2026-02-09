AB'den Sudan'daki Saldırıya Tepki

Avrupa Birliği (AB), Sudan'da Kuzey Kurdufan eyaletinde sivil can kayıplarına da yol açan, Birleşmiş Milletler (BM) aracına yönelik saldırının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Eva Hrncirova, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Saldırıyı kimin yaptığını teyit edemediklerini, ancak bir BM aracının hedef alındığını bildiklerini söyleyen Hrncirova, "Bu kabul edilemez." dedi.

Gazeteciler gibi uluslararası insani yardım çalışanlarının da korunmak zorunda olduğunun altını çizen Hrncirova, 2025'in insani yardım çalışanları için en ölümcül yıl olduğunu, 120'si Sudan'da 408 insani yardım çalışanının öldürüldüğünü belirtti.

Hrncirova, Sudan'da 30 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacının bulunduğunu, ülkeye insani yardım erişiminin engellenmemesi gerektiğini ifade etti.

AB'nin Sudan'daki krizden derin endişe duyduğunu aktaran Hrncirova, ülkedeki tüm şiddet eylemlerini kınadıklarını kaydetti.

HDK'nin saldırıları

Sudan hükümeti, dün Hızlı Destek Kuvvetleri'nin ülkenin orta kesimlerindeki Kuzey Kurdufan eyaletinde WFP'ye ait insani yardım konvoyunu insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alan bir saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Kamyonların sivillere gıda yardımı ulaştırmak üzere yolda olduğu belirtilen açıklamada, saldırı sonucu can kayıplarının olduğu ve yardım malzemelerinin imha edildiği kaydedilmişti.

Sudan Doktorlar Ağı ise 5 Şubat'ta Güney Kurdufan eyaletinin güneyindeki El-Kuvek Askeri Hastanesinin, HDK tarafından hedef alınması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını açıklamıştı.