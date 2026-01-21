AB Grönland'a Yatırım Yapıyor - Son Dakika
AB Grönland'a Yatırım Yapıyor

21.01.2026 18:17
Ursula von der Leyen, AB'nin Grönland'da ekonomik ve altyapı yatırımlarını artıracağını duyurdu.

STRASBOURG, 21 Ocak (Xinhua) -- Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Grönland'a yönelik yatırımlarını artıracağını duyurdu.

Von der Leyen çarşamba günü Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, AB'nin Grönland'da özellikle yerel ekonomi ve altyapıyı desteklemek amacıyla "büyük bir yatırım hamlesi" başlatacağını söyledi.

AB'nin Kuzey Kutbu bölgesinin güvenliğini sağlamak için ABD ve diğer ortaklarla birlikte çalışacağını kaydeden von der Leyen, ABD'nin ek gümrük vergisi tehdidini ise "yanlış" diye nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump cumartesi günü sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın alma hedefine karşı çıkan sekiz Avrupa ülkesinden gelen mallara ABD'nin 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.

Trump, gümrük vergisi oranının 1 Haziran'da yüzde 25'e yükseleceğini ve Grönland'ın "tam ve tamamen satın alınması" için bir anlaşma sağlanana kadar yürürlükte kalacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua

