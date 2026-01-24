AB, Grönland Gerilimine Karşı Önlemler Alıyor

Haber: İlhan Baba

(BRÜKSEL)- Avrupa Birliği (AB), ABD ile yaşanan Grönland geriliminin ardından Arktik bölgesindeki varlığını güçlendirme kararı aldı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen AB Özel Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, AB–Grönland ilişkilerinin geliştirileceğini ve bu kapsamda yakında kapsamlı bir yatırım paketi sunulacağını söyledi.

Zirvede AB liderleri, ABD'yi yeni tehditlerden kaçınması konusunda uyardı. Askıya alınan transatlantik ticaret anlaşmasının yeniden canlandırılmasına da açık mesaj verildi. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Birliğin her türlü baskıya karşı kendini savunacak güç ve araçlara sahip olduğunu vurguladı.

Zirveye katılan birçok lider, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundaki geri adımından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa'nın birlik ve kararlılığının sonuç verdiğini belirtti.

AB liderleri ayrıca Güney Amerika'daki Mercosur ülkeleriyle ticaret anlaşmasının hızlandırılmasında kararlı olduklarını bildirdi. Ancak anlaşmanın yürürlüğe girmesi, Avrupa Parlamentosu'nun Avrupa Adalet Divanı'na yaptığı başvuru nedeniyle gecikebilir.

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı David McAllister, Grönland krizini "NATO içindeki şimdiye kadarki en ciddi kriz" olarak nitelendirdi. En kötü senaryoların şimdilik önlendiğini belirten McAllister, Trump'ın tutumunu yeniden değiştirme ihtimaline karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Eski Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de Avrupalı liderlerin kararlı duruşunun, Trump'a yönelik önceki yumuşatma çabalarından daha etkili olduğunu ifade etti. Altmaier, Trump'ın Grönland'la ilgili hedeflerinden tamamen vazgeçmediğini ve sürecin uzun olacağını dile getirdi.

AB Parlamentosu Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange ise transatlantik ekonomik ilişkilerde kalıcı bir rahatlama görmediğini söyledi. Lange, ABD'den gelebilecek yeni tehditler karşısında AB'nin Apple ve Google gibi şirketleri kamu ihalelerinden dışlama ya da hizmetlerine ek vergiler getirme seçeneklerini değerlendirebileceğini belirtti.

Almanya'daki "Ekonomi Bilirkişileri Konseyi" Başkanı Monika Schnitzer de AB'nin gümrük vergilerinden daha etkili araçlara sahip olduğunu söyledi. Schnitzer, ABD şirketlerinin AB'deki kamu ihalelerine erişiminin kısıtlanması ve dijital hizmetler alanında atılacak hedefli adımların Washington üzerinde daha güçlü bir baskı oluşturabileceğini ifade etti.