AB Grönland ile İlişkilerini Güçlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AB Grönland ile İlişkilerini Güçlendiriyor

14.01.2026 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ursula von der Leyen, Grönland'ın NATO'nun parçası olduğunu vurgulayarak AB'nin desteğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Grönland'ın NATO'nun parçası olduğuna vurgu yaparak Brüksel ile başkent Nuuk arasında güçlü ilişkiler olduğunu söyledi.

Von der Leyen, AB Komisyonu üyelerinin haftalık toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Grönland'a yönelik tehdidini değerlendiren von der Leyen, "Grönland halkına aittir. Dolayısıyla Danimarka ve Grönland'ı ilgilendiren konularda karar vermek yalnızca onlara aittir." dedi.

Danimarka hükümetiyle sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden von der Leyen, "Ayrıca Grönlandlıların ihtiyaçlarını da dinliyoruz, çok yakın temas halindeyiz." diye konuştu.

Grönland'ın NATO'nun parçası olduğuna dikkati çeken von der Leyen, NATO'nun temel prensibinin kolektif güvenlik olduğuna vurgu yaptı.

"Arktik'in güvenliği, hiç şüphesiz AB'nin de meselesi"

Von der Leyen, "Elbette, Arktik'in güvenliği, hiç şüphesiz AB'nin de meselesidir ve yıllardır Grönland ile ilişkilerimize yatırım yapıyoruz. Geçen yıl, tüm bunlar olmadan önce, (başkent) Nuuk'ta ofis açmak için oradaydım. Böylece Grönlandlılarla sürekli bir iletişim kanalımız var. Bir yatırım programımız var. Geçen yıldan beri etkileşimimizi artırdık, çalışmalarımızı hızlandırdık. Dolayısıyla AB ile Grönlandlılar arasında güçlü, iyi ve mevcut bir ilişki var." diye konuştu.

AB'nin sadece "sözlerle değil, eylemlerle de Grönland'ın yanında olduğunu" belirterek, "Grönlandlıların isteklerine ve çıkarlarına saygı duyduğumuzu ve bize güvenebileceklerini bilmeleri gerekiyor." mesajını verdi.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

Trump, göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savundu.

Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı, Danimarkalı yetkililer ile AB yönetiminin tepkisini çekmişti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte dün yaptığı açıklamada, meseleyi Arktik güvenliği olarak ele aldıklarını ve müttefiklerin bölgenin güvenliğini sağlamak için atılacak adımları görüştüklerini söylemişti.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Kaynak: AA

Ursula von der Leyen, Dış Politika, Grönland, Güvenlik, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Grönland ile İlişkilerini Güçlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans
Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü
Eyüpspor’un yeni teknik direktörü belli oldu Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
Başbakan Nielsen’den açık mesaj: Grönland ABD’ye ait olmayacak Başbakan Nielsen'den açık mesaj: Grönland ABD'ye ait olmayacak
Gazeteci Zafer Şahin’den ünlü isimlere Gazze eleştirisi Gazeteci Zafer Şahin'den ünlü isimlere Gazze eleştirisi

15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
15:05
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu’nu yakacak ifade
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 16:10:38. #7.11#
SON DAKİKA: AB Grönland ile İlişkilerini Güçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.