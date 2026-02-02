AB İran\'ın Terör Suçlamalarını Reddetti

AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu, İran'ın AB ordularını terör listesine almasını ve terör suçlamalarını bütünüyle reddettiklerini bildirdi.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. El Anouni, İran'ın AB ordularını terör listesine almasını ve terör suçlamalarını bütünüyle reddettiklerini söyledi. AB ülkelerinin Tahran'daki büyükelçi ve temsilcilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan El Anouni, bunun Viyana Sözleşmesi uyarınca bir diplomatik uygulama olduğunu belirtti.