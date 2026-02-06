AB Komisyonu Üyesi Kos, TBMM İle Görüştü - Son Dakika
AB Komisyonu Üyesi Kos, TBMM İle Görüştü

06.02.2026 18:15
Marta Kos, TBMM AB Uyum Komisyonu ve Türkiye-AB Karma Komisyonu ile kapalı bir toplantı yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel ile bir araya geldi.

Meclis'teki görüşmede, Kos ve beraberindeki heyet, AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Kayatürk, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Karayel ile komisyon üyesi milletvekilleriyle görüştü.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA

