AB\'den Grönland hamlesi! Olağanüstü toplanacaklar

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB üyesi ülkelerin liderlerinin "önümüzdeki günlerde" Grönland konusunda olağanüstü toplanacağını duyurdu.

AB'den Grönland hamlesi geldi. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Grönland bağlamında AB üyesi ülkelerin uluslararası hukuk, toprak bütünlüğü ve ulusal egemenlik prensiplerinde birlik içerisinde olduğunu belirtti.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAKLAR

Danimarka ve Grönland'a destek ile özellikle NATO aracılığıyla Arktik'te ortak transatlantik güvenlik çıkarlarının tanınmasında hemfikir olduklarını vurgulayan Costa, üye ülkelerin Washington tarafından açıklanan gümrük vergilerinin transatlantik ilişkileri zedeleyeceği ve AB-ABD ticaret anlaşmasına uygun olmadığı konusunda da anlaştığını kaydetti.

Costa ayrıca, "her türlü zorlamaya" karşı kendilerini savunmaya ve ortak çıkarları ilgilendiren konularda ABD ile işbirliğini sürdürmeye hazır olma konularında da benzer düşüncede olduklarını aktararak, "önümüzdeki günlerde" ülke liderleriyle olağanüstü toplantı yapacaklarını açıkladı.