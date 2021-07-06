AB'nin yeni dönem başkanı Slovenya'nın önceliği Batı Balkanlar'ın entegrasyonu olacak - Son Dakika

Avrupa Birliğinin (AB) yeni dönem başkanı Slovenya'nın Başbakanı Janez Jansa, Batı Balkan ülkelerinin Birliğe dahil edilmesini öncelikli hedef olarak benimsediklerini söyledi.

Jansa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ile ülkesinin AB dönem başkanlığının başlaması nedeniyle ortak basın toplantısı düzenledi.

AB'nin önceliğinin, genişleme olacağını belirten Jansa, Batı Balkan ülkelerinin Birliğe dahil edilmesi için ekimde, Doğu Avrupa'da donmuş çatışmaların çözümü için aralıkta toplantılar yapılacağını dile getirdi.

Jansa; Türkiye, Rusya ve Çin ile ilişkilere de önem verilen bir dönem olacağının altını çizdi.

Von der Leyen de yeni dönemde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede elde edilen başarıların pekiştirileceğini, ekonominin iyileştirilmesi için çabalanacağını vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı'ndan Kıbrıs mesajı

Von der Leyen, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) düzenleyeceği ziyaretle ilgili bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhurbaşkanı ile bir süre önce görüştüm ve planlanan ziyaretle ilgili, bu ziyaretin nasıl olacağını hassasiyetle izleyeceğimiz ve AB'nin iki devletli çözüm teklifini asla ve asla kabul etmeyeceği konusunda duruşum çok netti. Yani Erdoğan bu konudaki tavrımızı biliyor."

AB'ye 2004'te dahil olan Slovenya, Portekiz'den devraldığı AB dönem başkanlığını 31 Aralık 2021'e kadar sürdürecek.