AB, Ukrayna'ya 90 Milyar Avro Destek Sağlayacak - Son Dakika
Ekonomi

AB, Ukrayna'ya 90 Milyar Avro Destek Sağlayacak

14.01.2026 15:31
AB, 2026 ve 2027 için Ukrayna'ya 90 milyar avro kredi verecek, 60 milyarı askeri, 30 milyarı bütçe desteği.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya 2026 ve 2027 yılları için 60 milyar avro askeri, 30 milyar avro da bütçe desteği olmak üzere toplam 90 milyar avro kredi sağlayacaklarını söyledi.

Von der Leyen, AB Komisyonu üyelerinin Brüksel'de gerçekleştirdiği haftalık toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dördüncü yıl dönümüne yaklaşıldığını anımsatan von der Leyen, Rusya'nın geri adım atma, pişmanlık veya barış arayışı belirtisi göstermediğine vurgu yaptı.

Von der Leyen, barış için Ukrayna'nın güçlü bir konuma gelmesi gerektiğini, bu nedenle Ukrayna'nın 2026 ve 2027 yıllarında askeri ve bütçesel mali ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtti.

AB üyesi ülke liderlerinin Ukrayna'yı istikrarlı ve öngörülebilir bir finansmanla destekleme konusunda anlaştıklarını bildiren von der Leyen, "AB Komisyonu bu anlaşmayı yerine getiren yasal teklifleri kabul etti. Ukrayna'ya 2026 ve 2027 yılları için 90 milyar avroluk bir kredi sağlayacağız. Bu, 27 üye ülkeden 24'ünün katılımıyla güçlendirilmiş bir işbirliği içinde gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Von der Leyen, söz konusu destekle Ukrayna'nın savaş alanındaki konumunu güçlendireceklerini, savunma kapasitesini artıracaklarını, kamu ve temel hizmetlerin işleyişinin devamını sağlayacaklarını kaydetti.

Söz konusu tutarı iki bölüme ayıracaklarına işaret eden von der Leyen, bunun 60 milyar avrosunun askeri yardım, 30 milyar avrosunun da genel bütçe desteği için sunulacağını söyledi.

Ukrayna'nın, sağlanacak askeri kaynağı, AB ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyesi ülkelerden ekipman satın almak için kullanacağını belirten von der Leyen, sadece gerekli ekipmanların AB ülkelerinde yer almaması halinde dışarıdan temin edilebileceğini anlattı.

Von der Leyen, 30 milyar avroluk bütçe desteğinin ise Ukrayna'nın reformlara devam etmesi için tasarlandığını, Ukrayna'nın demokrasi, hukukun üstünlüğü ve yolsuzlukla mücadele gibi şartlara uyması gerektiğini dile getirdi.

Söz konusu teklif, AB üyesi ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Ukrayna, Ekonomi, Finans

