Son Dakika Haberleri: AB Ülkeleri Vize Ücretini 80 Euroya Çıkaracak

AB Ülkeleri Vize Ücretini 80 Euroya Çıkaracak

24 dakika önce

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, vize başvuru ücretlerinin 80 euroya yükseltilmesine onay verdi.

AB Ülkeleri Vize Ücretini 80 Euroya Çıkaracak, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülke büyükelçilerinin vize kurallarının güncellenmesine ilişkin düzenlemeyi onayladığını açıkladı. Buna göre, AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşına uygulamakta olduğu seyahat vizesi ücretlerinde değişiklik yapılacak. Bu kapsamda AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 euroluk ücret, 80 euroya çıkarılacak.

3 YILDA BİR YENİDEN DÜZENLENECEK

Yeni kurulacak bir mekanizmayla vize ücretleri 3 yılda bir yeniden düzenlenecek. Vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onay vermesi gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:24 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Vize, Dünya, Ekonomi
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