AB Ülkeleri Vize Ücretini 80 Euroya Çıkaracak
24 dakika önce
Avrupa Birliği üyesi ülkeler, vize başvuru ücretlerinin 80 euroya yükseltilmesine onay verdi.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülke büyükelçilerinin vize kurallarının güncellenmesine ilişkin düzenlemeyi onayladığını açıkladı. Buna göre, AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşına uygulamakta olduğu seyahat vizesi ücretlerinde değişiklik yapılacak. Bu kapsamda AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 euroluk ücret, 80 euroya çıkarılacak.
3 YILDA BİR YENİDEN DÜZENLENECEK
Yeni kurulacak bir mekanizmayla vize ücretleri 3 yılda bir yeniden düzenlenecek. Vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onay vermesi gerekiyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:24 Kaynak: AA
Sokak Ortasında Eski Eşini Darp Eden Alkollü Adam, Linç Edilmekten Son Anda Kurtarıldı
Tanzim Satışla Balıkesir'de 2 Günde 15 Ton Patates Satıldı
Tanzim Kuyruğuyla Alay Eden CHP'lilere İmamoğlu'ndan Tepki: Yanlış Buluyorum!
Türk Mucitlerin Ürettiği Kumaşı Alman Ordusu Kullanıyor