Abana'da Gençlik Derneği kuruldu

Kastamonu'nun Abana ilçesinde kurulan "Gençlik Derneği" tarafından tanışma ve tanıtım programı düzenlendi.

Dernek Başkanı Ebubekir Meşe, belediye sosyal tesislerindeki etkinlikte yaptığı konuşmada, Abana'da gençlerin sesi olacak bir dernek kurduklarını belirtti.

Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif alanda birçok faaliyetle katılımcılığını artıracaklarını anlatan Meşe, şunları kaydetti:

"Derneğimizi tamamen genç arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için açtık. Biz temellerimizi bu derneği kurarak attık. Abana'da gençler için kalıcı işler yapmaya ve bunları teşvik etmeye talip olduk. Büyüklerimizden istediğimiz bizleri bilmesi, bizlere destek olması. İnanıyoruz ki derneğimiz faaliyetleriyle Abana daha da ileriye gidecek. Geziler düzenleyeceğiz, tiyatro ve müzik festivalleri organize edeceğiz, can dostlarımız sokak hayvanları için farkındalık oluşturup sosyal sorumluluk projelerimizi hayata geçireceğiz. Kariyer günleri ve üniversite tanıtımlarıyla öğrenci kardeşlerimize yol göstereceğiz."

Programa, Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, Belediye Başkanı Yunus Akgül ve çok sayıda davetli katıldı.