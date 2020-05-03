ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun - Son Dakika Dünya

ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yüz yüze görüştüğü Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un kendisi hakkında çıkan "Öldü" iddialarına son noktayı koyarak fotoğraflarının yayınlanmasına "Memnunum" yorumu yaptı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un günler sonra fotoğraflarının medyaya servis edilmesi hakkında ABD Başkanı Donald Trump'tan da açıklama geldi.

"ONUN GERİ DÖNDÜĞÜNÜ GÖRMEKTEN MEMNUNUM"

Konuyla ilgili tweet atan Trump "Onun geri döndüğünü ve iyi olduğunu görmek beni bilhassa memnun etti" yorumunu yaptı. ABD Başkanı 29 Nisan'da Kim Jong-un'un öldüğü hakkında çıkan iddiaların sorulması üzerine "Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem. Onun iyi olmasını diliyorum. Kim cumartesi günü bir açıklama yapmadı, belli ki yapamadı" diye konuşmuştu.

ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun

ÜÇ DEFA GÖRÜŞTÜLER

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ilk olarak 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmişti. İki liderin ikinci görüşmesi 27 Şubat 2019'da Vietnam'da gerçekleşmişti.

Trump ve Kim 30 Haziran 2019'da da Kuzey Kore ile Güney Kore'yi birbirinden ayıran "silahsızlandırışmış bölge"de bir araya gelip tokalaşmıştı.

ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun

NE OLMUŞTU?

Güney Kore'nin başkenti Seul'de yayın yapan ve Güney Kore'ye sığınan Kuzey Korelilerin ülkelerinden haber vermek için kurduğu Daily NK internet sitesi, Kim Jong-un'un kalp ameliyatı geçirdiğini ve durumunun kritik olduğunu duyurmuş, Kuzey Kore medyasının da 36 yaşındaki devlet lideriyle ilgili uzun süre haber yapmadığını ve kendisinin şu anda nerede olduğunun bilinmediğini aktarmıştı.

İddialara göre Kuzey Kore lideri Japonya ve Almanya'dan getirilen son teknolojiyle donatılmış Hyang San Kliniği'nde sır gibi saklanan bir kalp ameliyatı geçirdi ve günlerdir kendine gelemedi.

Kim'in, Kuzey Kore'nin kurucusu dedesi Kim Il-Sung'un doğum yıldönümü etkinliklerine katılmaması da bu iddiaları güçlendirmişti. Kim Jong-un'un ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği tartışmaları başlarken, en güçlü adayın kız kardeşi Kim Yo Jong'un olduğu belirtilmişti.

ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kim Jong Un, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 12:54 


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