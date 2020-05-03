ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un günler sonra fotoğraflarının medyaya servis edilmesi hakkında ABD Başkanı Donald Trump'tan da açıklama geldi.

"ONUN GERİ DÖNDÜĞÜNÜ GÖRMEKTEN MEMNUNUM"

Konuyla ilgili tweet atan Trump "Onun geri döndüğünü ve iyi olduğunu görmek beni bilhassa memnun etti" yorumunu yaptı. ABD Başkanı 29 Nisan'da Kim Jong-un'un öldüğü hakkında çıkan iddiaların sorulması üzerine "Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem. Onun iyi olmasını diliyorum. Kim cumartesi günü bir açıklama yapmadı, belli ki yapamadı" diye konuşmuştu.

ÜÇ DEFA GÖRÜŞTÜLER

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ilk olarak 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmişti. İki liderin ikinci görüşmesi 27 Şubat 2019'da Vietnam'da gerçekleşmişti.

Trump ve Kim 30 Haziran 2019'da da Kuzey Kore ile Güney Kore'yi birbirinden ayıran "silahsızlandırışmış bölge"de bir araya gelip tokalaşmıştı.