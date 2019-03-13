Son Dakika Haberleri: ABD Boeing 737 Max Uçuşlarını Durdurdu

ABD Boeing 737 Max Uçuşlarını Durdurdu

37 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, ülke genelinde Boeing 737 MAX uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

ABD Boeing 737 Max Uçuşlarını Durdurdu, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, ülke genelinde Boeing 737 MAX uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "737 MAX 8 ve 737 MAX 9'un tüm uçuşlarının askıya alınması için acil bir yasaklama emri çıkartacağız" dedi.

Trump, yaşanan uçak kazaları sonrasında güvenlik endişelerini ortadan kaldırılmasına kadar uçakların kullanılmayacağını bildirdi. Trump, " FAA, uçaklarla ilgili verileri toplayarak ve fiziksel kanıtlarla ilgili kısa bir açıklama yapmaya hazırdır" ifadelerine yer verdi.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, kazada 157 kişi hayatını kaybetmişti. Dünyadaki birçok ülke, 737 MAX uçaklarının uçuşlarını askıya almıştı. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:01 Kaynak: İHA

Beyaz Saray, Donald Trump, Boeing 737, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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