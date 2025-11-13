ABD'de 1 sentlik madeni paranın üretimi durduruldu - Son Dakika
Ekonomi

ABD'de 1 sentlik madeni paranın üretimi durduruldu

13.11.2025 10:03
ABD'de 230 yılı aşkın süredir dolaşımda olan en küçük madeni para 1 sentin üretimi, ekonomik nedenler ve değişen tüketici alışkanlıkları sebebiyle durduruldu.

ABD Darphanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre en düşük değerli para biriminin artık basılmayacağı bildirildi.

ARTIK GEREKLİ DEĞİL

Açıklamada, ABD'nin ihtiyaçlarını karşılamak için artık gerekli olmadığı gerekçesiyle 1 sentlik madeni paranın (penny) üretiminin durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

MALİYETİ ÇOK YÜKSEK

Darphanenin açıklamasında kararın alınmasında son 10 yılda sent başına düşen üretim maliyetinin 1,42 sent artarak 3,69 sente yükselmesinin etkili olduğu kaydedildi.

230 YILDIR DOLAŞIMDAYDI

ABD Darphanesinin 1792'de kurulmasının ardından basılan ilk madeni paralardan 1 sent, 230 yılı aşkın süredir dolaşımdaydı.

Kaynak: AA

