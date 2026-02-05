ABD'de Açık İş Sayısı Eylül 2020'den Düşük

NEW ABD'de JOLTS açık iş sayısı, geçen yıl aralıkta 6 milyon 542 bin ile Eylül 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2025'e ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla 386 bin azalışla 6 milyon 542 bine indi.

Eylül 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 200 bin olması öngörülüyordu.

Açık iş sayısına ilişkin Kasım 2025 verisi 6 milyon 928 bin olarak kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde açık iş sayısı en çok profesyonel ve ticari hizmetler, perakende ticaret ile finans ve sigortacılık sektörlerinde azaldı.

İşe alım sayısı ise aynı dönemde 172 bin artarak 5 milyon 293 bine ulaştı.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı da bu dönemde 107 bin artışla 5 milyon 251 bine çıktı.

ABD'de açık iş sayısı 2025 genelinde ise 966 bin düşüş gösterdi.