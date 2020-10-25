ABD'de devam eden orman yangınında kahreden olay
25.10.2020 13:33
ABD'nin Colorado eyaletinde devam eden orman yangınlarında, evlerini terk etmeyen yaşlı çift, evlerinin bodrumunda birbirine sarılmış şekilde ölü bulundu.
ABD'nin Colorado eyaletinde devam eden orman yangınlarında, evlerini terk etmeyen yaşlı çift, evlerinin bodrumunda birbirine sarılmış şekilde ölü bulundu.
ABD'nin Colorado eyaletinde devam eden orman yangını bölgede hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, evlerini tahliye etmeyen Lyle Hileman (86) ve Marylin Hileman (84) çifti ölü bulundu. Grand Lake kentindeki evlerinin bodrumunda birbirlerine sarılmış şekilde bulunan yaşlı çiftin ölümü üzüntü yarattı. Lyle Hileman'ın emekli itfaiye görevlisi olduğu için evlerini terk etmedikleri belirtildi.
Son Dakika Sinan Engin'den çarpıcı iddia: Bu açıklamalara göre yönetimin Terim'i göndermesi lazım Erzurum-G.Saray maçı sonrası, Erman Toroğlu hakem Arda Kardeşler'e patladı: Midem bulanıyor TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan Hollandalı parlamenter Wilders'ın skandal paylaşımına tepki: Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi Manisa'da halkı tedirgin eden görüntü! Fay hattında dev yarıklar oluştu Nihat Hatipoğlu'ndan "Otelinde içki satılıyor" iddiasına yanıt: Asla satılmadı, aklınızca benden intikam aldınız İngiliz polisi bir yıl önce çalınan 26 milyon TL değerindeki Çin vazosunu ele geçirdi Başkent'teki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde tutuyordu: Firari baron kıskıvrak yakalandı