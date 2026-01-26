ABD'de Göçmen Polisi Krizi Sürüyor - Son Dakika
ABD'de Göçmen Polisi Krizi Sürüyor

26.01.2026 11:57
Minneapolis'te hemşire Alex Pretti'nin öldürülmesi sonrası Demokratlar bütçe tasarısına karşı çıkıyor.

(ANKARA) - ABD'nin Minneapolis kentinde Sınır ve Göçmen Polisleri'nin (ICE) 37 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi Alex Pretti'yi vurarak öldürmesi, ülkede krize yol açmaya devam ediyor. Demokrat Partili senatörler, yaklaşan bütçe görüşmeleri öncesinde İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) bütçesini bloke etme tehdidinde bulundu.

ABD'de göçmen polisinin Pretti'yi öldürmesi üzerine başlayan kriz sürüyor. Demokratların Senato Lideri Senatör Chuck Schumer, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Minnesota'da yaşananlar dehşet verici ve hiçbir Amerikan şehrinde kabul edilemez. Demokratlar, İç Güvenlik Bakanlığı harcama tasarısında sağduyulu reformlar yapılmasını istedi ancak Cumhuriyetçilerin Başkan Trump'a karşı durmayı reddetmesi nedeniyle, DHS tasarısı ICE'nin suiistimallerini dizginlemek konusunda vahim derecede yetersiz kaldı. Ben hayır oyu vereceğim. Senato Demokratları, DHS finansman tasarısının dahil edilmesi durumunda, ödenek tasarısının ilerlemesi için gereken oyları vermeyecektir."

Senato Tahsisatlar Komitesi'nden Demokrat Senatör Patty Murray de Alex Pretti'nin öldürülmesi sonrası tasarıya desteğini çekti. Murray, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göçmen polisleri, güpegündüz insanları öldürüp hiçbir sonuçla karşılaşmadan hayatlarına devam edemez. DHS tasarısını bu haliyle desteklemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Demokratlar bütçeyi onaylamazsa, ABD'de hükümet geçmişte olduğu gibi tekrar kapanabilir.

Hükümet daha önce de kapanmıştı

ABD, benzer bir bütçe krizini 2025 sonbaharında da yaşamıştı. Kongre'nin 2026 mali yılı ödeneklerini geçirememesi üzerine federal hükümet, 1 Ekim ile 12 Kasım 2025 arasında faaliyetlerini durdurmuştu. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin sunduğu ödenek tasarıları, Kasım 2025'te süresi dolan "Uygun Bakım Yasası" kapsamındaki "genişletilmiş sübvansiyonların uzatılmasını içermediği" gerekçesiyle Senato'daki Demokratlar tarafından defalarca engellenmişti.

Tam 43 gün sürerek ABD tarihinin en uzun hükümet kapanması olarak kayıtlara geçen bu süreçte, yaklaşık 900 bin federal çalışan zorunlu izne çıkarılmış, 2 milyon personel ise maaş alamadan çalışmaya devam etmişti. Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) ve Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) gibi kurumların faaliyetlerinin kısmen veya tamamen askıya alındığı kriz, 14 başarısız oylamanın ardından 12 Kasım'da ABD Başkanı Donald Trump'ın revize edilen tasarıyı imzalamasıyla son bulmuştu.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

