ABD'de Gözetim Altında Ölüm Sayısı Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD'de Gözetim Altında Ölüm Sayısı Rekor Kırdı

15.01.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025'te ICE gözetimindeyken ölenlerin sayısı 32'ye çıktı, sağlık sorunları ve ihmal iddiaları var.

WASHINGTON, 15 Ocak (Xinhua) -- ABD'de 2025 yılında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) gözetimindeyken hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye çıkarak son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

The Guardian gazetesinin haberine göre, hayatını kaybedenler arasında hem sığınma talebinde bulunarak ülkeye yeni gelmiş hem de bazıları çocukluklarından bu yana olmak üzere uzun yıllardır ABD'de yaşayan kişiler bulunuyor. Bu kişilerin bazıları belirli suçlamalarla veya cezalarını çektikten sonra, bazılarıysa Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin geniş çaplı baskınlarında gözaltına alındı.

Haberde ölüm nedenleri arasında nöbet ve felç geçirme, kalp yetmezliği, solunum yetmezliği, tüberküloz gibi sağlık sorunları ve intiharın bulunduğuna dikkat çekilirken, bazı vakalarda ölenlerin ailelerinin ve avukatlarının, ihmal ve tıbbi bakım taleplerinin defaatle reddedilmesinin ölümlere sebebiyet verdiğini iddia ettikleri ifade edildi.

Yerel medyada Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin basın açıklamalara atıfla verilen haberlerde 2026'nın ilk birkaç gününde gözaltına alınanlardan bazılarının da yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gözaltındaki ölümlerde yaşanan artışın, Trump yönetiminin rekor sayıda kişiyi gözaltına almaya yönelik çalışmalarıyla aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin verilerine göre Aralık 2025 sonu itibarıyla kurumun gözaltı merkezlerinde 68.000'den fazla yetişkin bulunuyor. Bu sayı Aralık 2023'te yaklaşık 36.000 idi.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Gözetim Altında Ölüm Sayısı Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Bursa’da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı Bursa'da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı

13:23
Mutlu son Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
13:11
Fenerbahçe’de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
Fenerbahçe'de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
13:07
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
13:06
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 13:43:54. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'de Gözetim Altında Ölüm Sayısı Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.