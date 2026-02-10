ABD'de İhracatla Büyüme Beklentisi - Son Dakika
Ekonomi

ABD'de İhracatla Büyüme Beklentisi

10.02.2026 22:12
Ticaret Bakanı Lutnick, ihracat sayesinde bu yıl GSYH'nın yüzde 6'nın üzerinde büyüyeceğini açıkladı.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ihracatın artması sayesinde bu yıl ilk çeyrekte de yüzde 6'nın üzerinde büyüme görülebileceğini belirtti.

Lutnick, ABD Senatosunun Ödenekler Komitesi'nde "Ticaret Bakanlığında Geniş Bant Dağıtım Finansmanının Gözden Geçirilmesi" isimli oturumda konuştu.

Senatörlerden gelen, doların son dönemdeki değer kaybı ile ilgili soru üzerine Lutnick, "Dolar, uzun yıllar boyunca ABD ekonomisinin dünyaya ihracat yapmasını engellemek için yüksek tutuldu. Doların şu anki seviyesi daha doğal." değerlendirmesini yaptı.

Lutnick, ABD'nin ihracatının artması dolayısıyla Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) büyüdüğüne dikkati çekti.

ABD GSYH'sinin geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,4 arttığını anımsatan Lutnick, "Benim görüşüm, dördüncü çeyrekte yüzde 5'in üzerinde büyüme olacağı ve ilk çeyrekte yüzde 6'nın üzerine çıkabileceğimiz yönünde." diye konuştu.

Lutnick, gümrük vergileri dolayısıyla ABD'nin ithalatının da zayıfladığını, bu gibi nedenlerin GSYH büyümesine yansıdığını anlattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın üretimi "Amerika'da yapma" hedefine değinen Lutnick, bu kapsamda bu yıl imalat sektörü istihdamında "muazzam bir artış" görüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

